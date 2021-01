Portugal anuncia suspensão de todos os voos para o Brasil

Citando o agravamento da pandemia de Covid-19 no país, o Ministério do Interior de Portugal informou que serão mantidos apenas os voos humanitários e de repatriação edit

Sputnik - Portugal suspenderá todos os voos de e para o Brasil entre 29 de janeiro a 14 de fevereiro, informou o Ministério do Interior do país, citando o agravamento da pandemia de COVID-19.

Apenas voos humanitários e de repatriação serão permitidos, com os viajantes obrigados a fornecer um teste para COVID-19 feito com 72 horas de antecedência antes do embarque e quarentena por 14 dias após a chegada a Portugal, informou o órgão em comunicado.

