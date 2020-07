Portugal e Espanha reabrem fronteira para turismo após três meses

247 - Os governos da Espanha e de Portugal reabriram oficialmente nesta quarta-feira (1º) sua fronteira conjunta para todos os viajantes, após um fechamento de três meses que visava a conter a propagação do novo coronavírus, informa a Agência Brasil.

Na presença do rei Felipe, da Espanha, e do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, os premiês Pedro Sánchez e António Costa abriram solenemente a fronteira. Todas as outras restrições de viagem na União Europeia foram suspensas na semana passada.

"Desta fronteira aberta depende a nossa prosperidade partilhada e um destino comum no projeto europeu", tuitou Costa. "A pandemia ofereceu-nos a visão de um passado ao qual não queremos voltar: um continente de fronteiras fechadas."

Brasileiros continuam proibidos de viajar a países da União Europeia. A exceção é Portugal, para onde brasileiros podem viajar, em casos excepcionais, mas não para turismo.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.