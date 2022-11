"Portugal é um importante parceiro do Brasil na Europa", diz Lula, que cumpre agenda no país nesta sexta

Lula vai se reunir com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro do país europeu, António Costa edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cumpre agendas nesta sexta-feira (18) em Portugal. Ele tem encontros marcados com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa - às 14h (horário de Brasília) -, e com o primeiro-ministro do país europeu, António Costa - às 17h (horário de Brasília).

"Hoje vou para Lisboa, onde me encontro com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro, António Costa. Portugal é um país irmão e importante parceiro do Brasil na Europa. Vamos retomar diálogos para o melhor de nossos povos", publicou Lula no Twitter nesta manhã.

Lula viaja a Portugal após uma passagem "exuberante" pela COP27, de acordo com o New York Times.

