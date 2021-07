Portugal: jovem brasileiro é morto a tiros em Lisboa

247 - O jovem brasileiro de 24 anos Luiz Henrique Froede foi morto a tiros em Alfama, um dos bairros mais turísticos de Lisboa, em Portugal. A Polícia Judiciária do país está investigando o caso, mas ainda não se pronunciou sobre o inquérito. Froede foi atingido por volta da 0h50 da última quinta-feira (8).

O jovem é de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, e vivia em Lisboa desde 2019. De acordo com o SIC, canal português, testemunhas contam que Froede estava em uma casa junto com várias outras pessoas no momento dos disparos. Duas pessoas teriam saído correndo da residência logo após os tiros, superando um grupo que teria tentado impedir a fuga da dupla. Um dos homens, segundo relatos na imprensa local, reagiu disparando contra o grupo que o perseguia.

Froede foi socorrido por uma ambulância e chegou com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

