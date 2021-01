Portugal: Marcelo Rebelo de Sousa é reeleito presidente no 1º turno

Em segundo lugar está a candidata Ana Gomes, com 12,2%, e logo em seguida André Ventura, com 11,9% edit

Sputnik - O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, conquistou a reeleição ainda no primeiro turno com 61,8% dos votos neste domingo (24),

Conforme os resultados compilados pelo jornal português Observador, o atual presidente teve mais de 1,3 milhão de votos na eleição, com quase 98% das urnas apuradas.

Em segundo lugar está a candidata Ana Gomes, com 12,2%, e logo em seguida André Ventura, com 11,9%. O comunista João Ferreira tem 4,1%, já Marisa Matias soma 3,9% dos votos, enquanto Vitorino Sila alcança 3,2% e Tiago Mayan Gonçalves teve 2,9%. Até o momento a apuração aponta 62,6% de abstenção, 1,2% de votos brancos e 1% de votos nulos.

Rebelo de Sousa, apoiado pelos partidos PSD e CDS-PP, era considerado favorito para a vitória no primeiro turno. A surpresa até agora é o resultado do candidato de direita, André Ventura, líder do partido Chega. Nas pesquisas de opinião, Ventura aparecia atrás da socialista Ana Gomes com mais de cinco pontos percentuais de diferença. Gomes é candidata independente e tem o apoio dos partidos Livre e PAN.

A abstenção também está acima do estimado pelas pesquisas, porém já se esperava que a eleição tivesse níveis de abstenção recorde devido à pandemia da COVID-19. Esse cenário chegou a preocupar a campanha do atual presidente, pois poderia causar um segundo turno em Portugal.

O país vive atualmente os efeitos da segunda onda do novo coronavírus e está sob lockdown, assim como outros países europeus como a Alemanha e o Reino Unido. No sábado (23), Portugal bateu o recorde de casos e óbitos diários registrados, com 15.333 diagnósticos positivos de COVID-19 e 274 mortes causadas pela doença.

Segundo os dados da Universidade Johns Hopkins, Portugal registra um total de 636.190 casos da doença e 10.469 mortes por COVID-19.

