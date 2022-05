Possível derrubada dos direitos ao aborto pela Suprema Corte leva manifestantes às ruas nos EUA

Apoie o 247

Reuters - Ativistas antiaborto e defensores dos direitos do aborto tomaram as ruas de Washington nesta terça-feira (2) após notícias de que a Suprema Corte dos Estados Unidos pode derrubar a decisão de 1973 Roe vs Wade que legalizou o aborto.

Um rascunho inicial da opinião da maioria sugere que o tribunal votou para derrubar Roe v. Wade, informou o Politico na segunda-feira.

A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente a autenticidade do projeto de parecer. A Suprema Corte e a Casa Branca se recusaram a comentar.

Poucas horas depois da notícia, ativistas anti-aborto gritando "hey, hey, ho, ho, Roe v. Wade tem que ir" e defensores do direito ao aborto gritando "aborto é saúde" estavam se enfrentando do lado de fora do tribunal.

O aborto é uma das questões mais polêmicas na política dos EUA e tem sido por quase meio século.

Uma pesquisa de 2021 do Pew Research Center descobriu que 59% dos adultos dos EUA acreditavam que deveria ser legal em todos ou na maioria dos casos, enquanto 39% achavam que deveria ser ilegal na maioria ou em todos os casos.

"Roe estava flagrantemente errado desde o início", escreveu o juiz conservador Samuel Alito no rascunho do parecer, datado de 10 de fevereiro, segundo o Politico, que postou uma cópia online.

Com base na opinião de Alito, o tribunal consideraria que a decisão Roe v. Wade que permitia abortos realizados antes de um feto seria viável fora do útero - entre 24 e 28 semanas de gravidez - foi decidida erroneamente porque a Constituição dos EUA não faz menção específica a direito ao aborto.

"O aborto apresenta uma profunda questão moral. A Constituição não proíbe os cidadãos de cada estado de regular ou proibir o aborto", disse Alito, segundo o documento vazado.

A manifestante Annie McDonnell, 19, estudante da Universidade George Washington, disse: "A primeira linha do rascunho é que esta é uma questão moral. Se é uma questão moral, você não deveria nos privar de nossa escolha".

"Justiças saiam da minha vagina", dizia uma placa de protesto.

O vazamento sem precedentes enviou ondas de choque pelos Estados Unidos.

"Esta decisão é um ataque direto à dignidade, direitos e vida das mulheres, para não mencionar décadas de leis estabelecidas. Ela matará e subjugará as mulheres, mesmo que a grande maioria dos americanos pense que o aborto deveria ser legal. ", disse a ex-secretária de Estado dos EUA Hillary Clinton.

A decisão seria a mais abrangente do tribunal desde que o ex-presidente Donald Trump conseguiu nomear três juízes para o tribunal, consolidando uma maioria conservadora de 6 a 3.

"Os votos dos juízes nomeados pelos republicanos para derrubar Roe v. Wade seriam considerados uma abominação, uma das piores e mais danosas decisões da história moderna", disseram a presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, e o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, ambos democratas.

A notícia foi divulgada pouco mais de seis meses antes das eleições de meio de mandato que determinarão se os democratas manterão sua maioria mínima no Congresso dos EUA pelos próximos dois anos do mandato do presidente Joe Biden.

"O Congresso deve aprovar a legislação que codifica Roe v. Wade como a lei da terra neste país AGORA", disse o senador independente Bernie Sanders.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse que o estado irá propor uma emenda para "consagrar o direito de escolha" na constituição do estado.

“Não podemos confiar na SCOTUS para proteger o direito ao aborto, então faremos isso nós mesmos”, disse Newsom no Twitter, referindo-se à Suprema Corte.

A decisão surgiu com base em uma argumentação oral em dezembro sobre a tentativa do Mississippi de retomar a proibição do aborto a partir de 15 semanas de gravidez, uma lei bloqueada por tribunais inferiores.

O relatório do Politico disse que a maioria do tribunal estava inclinada a defender a proibição do aborto no Mississippi e que poderia haver cinco votos para derrubar Roe. Uma decisão oficial é esperada antes do final de junho.

Quatro dos outros juízes nomeados pelos republicanos – Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett – votaram com Alito na conferência realizada entre os juízes, acrescentou.

Depois de uma votação inicial entre os ministros, após uma argumentação oral, um deles recebe a opinião majoritária e escreve uma minuta. Em seguida, é distribuído entre os juízes.

Às vezes, entre a votação inicial e a decisão que está sendo divulgada, o alinhamento dos votos pode mudar. Uma decisão só é definitiva quando é publicada pelo tribunal.

A notícia do projeto de opinião surpreendeu os provedores de aborto.

Andrea Gallegos, administradora executiva da Tulsa Women's Clinic, em Oklahoma, havia acabado de ligar para cerca de 25 pacientes para dizer que suas consultas de aborto na terça-feira precisariam ser canceladas por causa de uma lei de Oklahoma que será promulgada em breve, baseada em uma proibição altamente restritiva do aborto no Texas.

"Não posso dizer que estou surpresa", disse ela.

“Agora que todos esses outros estados conservadores como Oklahoma estão aprovando exatamente a mesma legislação que o Texas, devo dizer que fiquei menos otimista e muito mais assustado com o futuro de Roe”.

A decisão Roe v. Wade reconheceu que o direito à privacidade pessoal sob a Constituição dos EUA protege a capacidade da mulher de interromper sua gravidez.

Conservadores cristãos e muitos detentores de cargos republicanos há muito procuram derrubá-lo.

Se Roe for derrubado, o aborto provavelmente permanecerá legal nos estados liberais. Mais de uma dúzia de estados têm leis que protegem o direito ao aborto. Numerosos estados liderados por republicanos aprovaram várias restrições ao aborto em desafio ao precedente de Roe nos últimos anos.

Os democratas disseram que o projeto de parecer ressalta a importância das eleições deste ano, nas quais eles buscam manter o controle da Câmara e do Senado. Parlamentares republicanos criticaram o vazamento, sugerindo que era uma tentativa de pressionar inadequadamente o tribunal a mudar de rumo.

O grupo anti-aborto Susan B. Anthony List saudou a notícia.

"Se Roe for realmente derrubado, nosso trabalho será construir consenso para as proteções mais fortes possíveis para crianças e mulheres não nascidas em todas as legislaturas", disse sua presidente, Marjorie Dannenfelser, em comunicado.

2. Neste momento a S.C. tem nas mãos um caso (para outubro) que pode simplesmente acabar com as políticas de Ações Afirmativas no país. Universidades podem ser proibidas manterem qualquer forma de acesso "prioritário" para negros e outras minorias sociais.https://t.co/Q1SRsVs3AR — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

4. Na política eleitoral, após a derrota de Donald Trump, em vários estados Republicanos os parlamentares tem proposto projetos que resultam em supressão ou restrição de votos da comunidade negra, latinos e os mais pobres em geral.https://t.co/UxJBPZJ4ZB — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

6. Na educação, governadores Rep. abriram guerra contra a Teoria Crítica Racial, e estão forçando escolas públicas a "recontarem" a história sobre o período da escravidão e da segregação, do ponto de vista branco. Eu explico isso nesse fio aqui.https://t.co/7pRw6hq6Vv — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

8. A nova batalha de DeSantis é contra Disney, que criticou e retirou apoio financeiro a campanha de republicanos, em protesto ao projeto apelidado de "Não diga gay" que proíbe professores do estado de dar aulas sobre orientação sexual ou gênero. https://t.co/uSNBHJkcJU — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

10. Enquanto isso, senadora Republicana participa de evento abertamente supremacista branco, como palestrante, apoiada pela extrema direita evangélica e católica. Uma plataforma católica ultraconservadora já brincou chamando Marjorie Greene de "Papisa"https://t.co/GmhZ0QSEFh — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

12. E é sempre bom lembrar, que o aborto como pauta da direita religiosa nos EUA, só aconteceu como álibi mais "palatável", para fazer oposição à interferência do governo, que cortou a insenção de impostos das instituições (cristãs inclusive) de ensino que mantinham a segregação. — Ronilso Pacheco (@ronilso_pacheco) May 3, 2022

