Preço da gasolina nos EUA sobe ao maior patamar desde 2008 devido ao conflito na Rússia

(Reuters) - Os preços da gasolina nos Estados Unidos saltaram 11% na semana passada para o maior nível desde 2008, uma vez que sanções globais prejudicam a capacidade da Rússia de exportar petróleo após a invasão da Ucrânia, disse o clube automobilístico AAA neste domingo.

A AAA disse que os preços médios da gasolina comum nos EUA atingiram US$ 4,009 por galão no domingo, alta de 11% em relação aos US$ 3,604 de uma semana atrás e de 45% em relação aos US$ 2,760 de um ano atrás.

A AAA disse que essa foi a média mais alta para a gasolina comum desde julho de 2008, quando os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram para um recorde de US$ 147,27 por barril.

O gás mais caro do país está na Califórnia, a US$ 5,288 o galão, seguido pelo Havaí (US$ 4,695), Nevada (US$ 4,526) e Oregon (US$ 4,466), segundo a AAA.

O fornecedor de preços da gasolina GasBuddy disse que o preço médio da gasolina americana subiu quase 41 centavos por galão, chegando a US$ 4 pela primeira vez em quase 14 anos, e está apenas 10 centavos abaixo do recorde histórico de US$ 4,103 por galão.

GasBuddy disse que o aumento semanal foi o segundo maior de todos os tempos, após um salto de 49 centavos de dólar por galão durante a semana de 3 de setembro de 2005, depois que o furacão Katrina atingiu a costa do Golfo dos EUA.

Os estoques domésticos totais de gasolina caíram quase 500.000 barris para 246 milhões de barris durante a semana encerrada em 25 de fevereiro, enquanto a demanda por gasolina aumentou de 8,66 milhões de barris por dia (bpd) para 8,74 milhões de bpd, de acordo com os últimos dados semanais do US Energy Information Administração (EIA).

"Um aumento na demanda de gás, juntamente com uma redução na oferta total, está contribuindo para o aumento dos preços, mas o aumento dos preços do petróleo continua a desempenhar um papel importante na elevação dos preços", disse a AAA em um comunicado, acrescentando que "os preços das bombas provavelmente continuam a subir à medida que os preços do petróleo continuam a subir."

Os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram 26% na semana passada, fechando em US$ 115,68, seu maior fechamento desde setembro de 2008.