Preços das ações e commodities despencam com os protestos na China

Reuters - Os preços das ações e commodities caíram acentuadamente nesta segunda-feira (28), com os protestos nas principais cidades chinesas contra as rígidas restrições da política de covid zero do país. As manifestações aumentaram as preocupações dos investidores sobre as implicações que isto poderá ter no crescimento da segunda maior economia do mundo.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão caiu 1,5%, tendo caído 2,2% na abertura, puxado para baixo por uma liquidação nos mercados chineses.

O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 4,16% no início do pregão, mas recuperou algum território para cair 2,32%. O índice CSI300 da China caiu 1,8% após abrir em queda de 2,2%, enquanto o yuan também recuou.

“Claramente, os severos bloqueios da China têm impactado o sentimento do consumidor e dos negócios há algum tempo e os persistentes rebaixamentos do PIB da China têm sido consistentes por mais de um ano, com novos rebaixamentos por vir”, disse George Boubouras, diretor executivo da K2 Asset.

"Os mercados não gostam de incerteza e os investidores buscarão algum esclarecimento sobre os rígidos protocolos de bloqueio doméstico da China."

Os temores sobre o crescimento econômico chinês também atingiram os mercados de commodities.

O petróleo permaneceu em território negativo na segunda-feira, com o petróleo dos EUA caindo 3%, para US$ 73,99 o barril, e o petróleo Brent caindo 2,86%, para US$ 81,24 por barril, conforme os protestos da covid na China, principal importador, aumentaram as preocupações com a demanda.

Cobre e outros metais também caíram devido aos protestos.

O índice de ações de referência da Austrália fechou em queda de 0,42%, enquanto sua moeda sensível ao risco caiu mais de 1%. O índice de ações Nikkei do Japão caiu 0,6%.

Em toda a região, o índice da Coreia do Sul recuou 1,2% e o índice da Nova Zelândia fechou em baixa de 0,65%.

Os futuros de ações europeias caíram em cada um dos principais mercados, enquanto os futuros de S&P 500 caíram 0,77%.

As maiores preocupações com as políticas de covid zero da China diminuíram qualquer apoio ao sentimento do investidor desde o corte de 25 pontos-base do banco central até a taxa de compulsório (RRR) anunciada na sexta-feira, o que liberaria cerca de US$ 70 bilhões em liquidez para sustentar uma economia vacilante.

A China anunciou um quinto dia consecutivo de novos casos locais recordes com 40.052 infecções na segunda-feira.

Em Xangai, manifestantes e policiais entraram em confronto na noite de domingo, quando os protestos contra as rígidas restrições contra a covid no país explodiram pelo terceiro dia.

Também houve protestos em Wuhan, Chengdu e partes da capital, Pequim, quando as restrições contra a covid foram implementadas na tentativa de conter novos surtos.

Robert Subbaraman, economista-chefe da Nomura para a Ásia e ex-Japão, disse que mais protestos podem ocorrer e isto enfraquece ainda mais a economia.

As regras contra a covid e os protestos resultantes estão criando temores de que o impacto econômico na China seja maior do que o esperado.

