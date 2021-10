Preços de eletricidade e gás batem recordes na Europa; crise sem precedentes

Apoie o 247

Clube de Economia

TeleSur - Os preços do gás natural dispararam na Europa com a retomada da atividade econômica após os bloqueios causados ​​pela Covid-19, custos que também pressionaram o preço da eletricidade, alimentando uma crise que afetará as contas dos consumidores neste inverno.

O custo do gás na Europa se multiplicou por cinco em um ano e continua a aumentar, tornando improvável que a crise diminua antes da primavera.

Os preços do gás no mercado futuro da Europa (TTF) para novembro na bolsa ICE de Londres atingiram o nível de US $ 1.937 por mil metros cúbicos na quarta-feira, o que é 27,4% a mais que no dia anterior.

PUBLICIDADE

Estes preços do gás, por sua vez, determinam o preço nos mercados da eletricidade, uma vez que mais de um quinto da eletricidade da Europa provém do gás natural.

O gás natural é o segundo combustível mais consumido nos 27 Estados-Membros da UE, depois do petróleo e seus derivados.

PUBLICIDADE

A União Europeia teve que importar quase 90% de seu gás natural de fora das fronteiras europeias em 2019, e desses, 40% vieram da Rússia, de onde o abastecimento caiu este ano.

O aumento dos preços do gás natural também elevou a inflação nos 19 países da zona do euro, de acordo com dados do Eurostat divulgados recentemente.

PUBLICIDADE

Na mais recente cimeira informal da UE, na Eslováquia, os Ministros da Economia e Finanças de Espanha, República Checa, França, Grécia e Roménia apresentaram uma declaração conjunta solicitando aos restantes parceiros europeus uma maior cooperação para adquirir gás em conjunto e contribuir para a redução de preços.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: