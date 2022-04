Preços mundiais de alimentos atingem níveis mais altos de todos os tempos devido à guerra na Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) afirmou nesta sexta-feira (8) que os preços dos alimentos atingiram em março o seu mais elevado preço de todos os tempos.

O índice de preços dos alimentos da FAO revelou um aumento de 12,6% entre fevereiro e março, o maior salto desde 1990.

Desde o início do conflito militar na Ucrânia e as severas sanções econômicas dos países ocidentais contra a Rússia, especialistas advertiram para a alta dos preços dos combustíveis, com repercussão imediata nos preços dos alimentos.

Estima-se que poderá haver uma grave crise alimentar mundial.

