Prédio do Consulado do Brasil em Londres terá boate de striptease

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O Consulado do Brasil em Londres foi notificado pela subprefeitura do bairro de Westminster, onde funciona, que passará a funcionar no térreo e no subsolo do prédio do posto diplomático uma boate de striptease. A casa oferecerá diariamente performances com nudez total e se chamará “Sophisticats”. As informações constam de um telegrama diplomático do consulado enviado a Brasília nesta quarta-feira (19).

Em dezembro, o Consulado foi informado do pedido de licença da boate por um comunicado da subprefeitura de Londres. Em resposta, enviou um parecer jurídico rejeitando a possibilidade. Outros estabelecimentos vizinhos também manifestaram contrariedade com a possível chegada da “Sophisticats”, que pertence ao Clarmans Club Ltd.

A subprefeitura receberá até esta semana contestações sobre a solicitação da boate. Além de enviar uma carta, quem for contra o novo estabelecimento também deverá se preparar para participar de uma audiência pública na subprefeitura.

Caso a solicitação prospere, a boate dividirá áreas comuns do prédio com os diplomatas brasileiros, a exemplo de saídas de emergência e acesso à casa de máquinas do elevador. A casa de striptease funcionará de 22h às 5h de segunda-feira a sábado. Aos domingos, ficará aberta de 22h à meia-noite.

