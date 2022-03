Prefeito de cidade próxima a Kiev morre após ataque de tropas militares

Apoie o 247

247 - O prefeito de Gostomel, Yuriy Prylypko, morreu nesta segunda-feira (7) em um ataque próximo a Kiev, capital da Ucrânia. Gostomel fica a noroeste da capital ucraniana. Outras duas pessoas foram mortas no ataque. Também foram alvos de ataques as cidades de Bucha, Vorzel e Irpin.

Nesse domingo (6), um ataque próximo a um posto de retirada de civis em Irpin deixou feridos e ao menos duas crianças mortas.

De acordo com a página oficial de Gostomel no Facebook, o prefeito entregava "pão aos famintos e remédios aos doentes", confortando os queimados e enganando os desanimados". "Para isso, ele juntamente com os irmãos de Ruslanom Karpenkom e Ivan Zorya foram baleados pelos invasores", disse.

As forças militares russas entraram em solo ucraniano no dia 24 de fevereiro. A Rússia é contra a entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), liderada pelos Estados Unidos, que tentam ampliar a influência no leste Europeu.

A terceira rodada de negociações entre os governos da Rússia e da Ucrânia está prevista para a próxima quinta-feira (10).

