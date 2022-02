Prefeito de Ottawa decreta estado de emergência após dez dias de protestos de caminhoneiros

Motoristas protestam contra as restrições sanitárias impostas pelo governo de Justin Trudeau edit

OTTAWA, (Reuters) - O prefeito de Ottawa, Jim Watson, declarou neste domingo estado de emergência para ajudar a lidar com uma ocupação sem precedentes de 10 dias, protestando contra caminhoneiros que fecharam grande parte do centro da capital canadense.

"(Isso) reflete o sério perigo e ameaça à segurança e proteção dos moradores representados pelas manifestações em andamento e destaca a necessidade de apoio de outras jurisdições e níveis de governo", disse ele em comunicado.

Watson, que reclamou no início do dia que os manifestantes superavam a polícia e controlavam a situação, não deu detalhes de quais medidas ele poderia impor.

O "Comboio da Liberdade" começou como um movimento contra uma exigência de vacina canadense para caminhoneiros transfronteiriços, mas se transformou em um ponto de encontro contra as medidas de saúde pública e o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau.

Em meio à fúria dos moradores com a falta de resposta oficial, a polícia de Ottawa realocou alguns manifestantes e ergueu novas barricadas no domingo, dizendo que estão "coletando registros financeiros, digitais, de veículos ... e outras provas que serão usadas em processos criminais".

Eles também anunciaram que iriam reprimir as pessoas que tentassem trazer latas para reabastecer as centenas de caminhões grandes que bloqueiam a maioria das estradas no centro da cidade.

Os manifestantes paralisaram o centro de Ottawa nos últimos nove dias, com alguns participantes agitando bandeiras confederadas ou nazistas e alguns dizendo que querem dissolver o governo do Canadá. Os organizadores do comboio dizem que não sairão até que os mandatos das vacinas terminem.

O ministro da Segurança Pública do Canadá, Marco Mendicino, disse no domingo que o governo não recuaria na questão.

"Colocamos a questão das vacinas e dos mandatos de vacinas nas urnas ... nas eleições (2021) e estamos simplesmente cumprindo a promessa que fizemos com o apoio da grande maioria dos canadenses", disse ele à televisão CBC.