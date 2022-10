Prefeito de Roma, Roberto Gualtieri declara apoio a Lula (vídeo)

"Com a sua volta para a Presidência o povo brasileiro retomará o caminho da justiça social", disse o prefeito da capital italiana em referência ao ex-presidente brasileiro edit

247 - O prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, do PD (Partido Democrático, de centro esquerda), declarou apoio ao candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Os anos em que você governou o Brasil foram de desenvolvimento econômico e social sem antecedentes no País e fonte de grande admiração no mundo inteiro. A saída da pobreza de dezenas de milhões de famílias serviu de exemplo para governos a nível internacional", disse o prefeito. "Com a sua volta para a Presidência o povo brasileiro retomará o caminho da justiça social", complementou.

A pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta terça-feira (25) mostrou o ex-presidente com 53% dos votos válidos e Jair Bolsonaro (PL), 47%.

No primeiro turno da eleição, o ex-presidente Lula teve 48% dos votos válidos (57,2 milhões), contra 43% (51 milhões) de Jair Bolsonaro (PL), o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada. Eles disputarão o segundo turno no dia 30 de outubro.

Agradeço o apoio do prefeito de Roma, meu amigo @gualtierieurope. Vamos voltar para construir um governo ainda melhor para o povo brasileiro. Um abraço. pic.twitter.com/1ihTLu9IsO October 25, 2022

Visita a Lula

O prefeito visitou Lula na prisão em Curitiba (PR) em outubro de 2018, quando o ex-presidente estava detido após ser condenado sem provas pelo ex-juiz Sergio Moro no processo do triplex em Guarujá (SP).

"Li atentamente toda a sentença do processo e fiquei chocado com a ausência de provas e de culpas", disse o parlamentar europeu na época em entrevista à imprensa. "Acho que essa sentença será estudada por muitos anos nas universidades como exemplo de má justiça. Após ler a sentença é impossível não pensar que tenha motivação política".

No primeiro semestre de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou Moro parcial e anulou os processos contra o petista. O ex-presidente conseguiu mais de 20 vitórias na Justiça.

O ex-juiz foi eleito senador pelo União Brasil no estado do Paraná este ano.

