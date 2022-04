Prefeitura diz que forças russas fecharão acessos de Mariupol e criarão sistema de passe

De acordo com Petro Andriushchenko, conselheiro do prefeito, tropas da Rússia começaram a emitir passes para circulação dentro da cidade edit

247 - Um assessor do prefeito de Mariupol, na Ucrânia, disse neste domingo (17) que as forças russas anunciaram o fechamento da cidade a partir desta segunda-feira (18). De acordo com Petro Andriushchenko, conselheiro do prefeito, tropas da Rússia começaram a emitir passes para circulação dentro da cidade, postando uma foto supostamente mostrando moradores fazendo fila para a passagem. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

"Centenas de cidadãos têm que fazer fila para conseguir um passe, sem o qual será impossível não só circular entre os bairros da cidade, mas também sair às ruas a partir da próxima semana", disse.

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, disse neste domingo (17) que os últimos defensores de Mariupol ainda ocupam partes do município e lutarão "até o fim". "Nenhuma grande cidade caiu", disse ele.

