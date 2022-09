Apoie o 247

Sputnik - No início do dia, o escritório de Vladimir Zelensky apresentou um projeto de futuras "garantias de segurança" para a Ucrânia após o término da operação militar especial da Rússia. O plano inclui a militarização massiva de Kiev, bem como a intervenção de fiadores estrangeiros em caso de ataque ao país.

O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, Dmitry Medvedev, criticou duramente o projeto de garantias de segurança para a Ucrânia pós-conflito, apresentado por Kiev, alertando que sua implementação se tornaria um "prelúdio da Terceira Guerra Mundial".

Medvedev disse que o projeto apresentado é basicamente igual a estender a proteção militar da Organização do Tratado do Atlântico (OTAN) sobre a Ucrânia. Ele alertou que, se os membros do bloco não pararem de enviar mais armas para Kiev, o conflito pode atingir um nível diferente, tornar-se menos previsível e começar a envolver cada vez mais países.

"Assim, as [pessoas] dos países ocidentais não poderão se sentar em suas casas e apartamentos limpos, rindo de como enfraquecem a Rússia usando procurações. Tudo ao seu redor pegará fogo. Seus cidadãos terão seu quinhão de infortúnios. A terra literalmente queimará e o concreto derreterá ao redor deles", alertou Medvedev.

Ao mesmo tempo, o ex-presidente russo admitiu que todos os países envolvidos, incluindo a Rússia, vão ter sua parcela de problemas.

Hoje cedo, a Ucrânia apresentou sua visão das futuras garantias de segurança para si mesma após o término do conflito com a Rússia. Kiev sugeriu que vários países atuem como fiadores para intervir militarmente caso o país seja "atacado" no futuro. O país também propôs manter a Rússia sob sanções ocidentais até que pague pela restauração da Ucrânia.

Além disso, o projeto proposto sugeria a militarização maciça da Ucrânia pelos países ocidentais. Estes últimos já estão enviando dezenas de bilhões de dólares em armamentos para a Ucrânia desde o início da operação militar especial russa. O Kremlin exigiu que o Ocidente pare de armar a Ucrânia, enfatizando que isso apenas prolonga o conflito e encoraja Kiev a ignorar um fim pacífico para ele.

