Premiê britânico se diz 'profundamente preocupado' com desaparecimento de jornalista na Amazônia

Esta foi a primeira manifestação do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips na região da Amazônia edit

Reuters- O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse nesta quarta-feira que está profundamente preocupado com o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips na floresta amazônica e que seu governo está trabalhando com autoridades brasileiras que investigam o caso.

"Como todos nesta Casa, estamos profundamente preocupados sobre o que pode ter acontecido a ele. Autoridades do Foreign Office (Ministério das Relações Exteriores britânico) estão trabalhando de perto agora com as autoridades brasileiras", disse Johnson durante sessão do Parlamento.

"O que dissemos aos brasileiros é que estamos preparados para fornecer qualquer apoio que eles precisem."

