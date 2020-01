Premiê do Iraque confirma ter recebido carta em que EUA anunciam saída das tropas

A carta recebida nesta terça-feira 7 foi assinada pelo general americano que comanda as tropas no Iraque, mas Washington declarou ter sido enviada por engano. O premiê iraquiano Adel Abdul Mahdi afirmou que irá esperar o esclarecimento de Washington antes de tomar alguma providência edit

247 - O primeiro-ministro do Iraque, Adel Abdul Mahdi, confirmou ter recebido nesta terça-feira 7 uma carta assinada pelo comandante das operações militares americanas no Iraque, William H. Seely, indicando que Washington iria iniciar a operação para retirar as tropas do país, informa a Agência Reuters, reproduzida pela Folha de S.Paulo.

Nesta segunda-feira 6, duas agências de notícias internacionais, Reuters e France Presse, tiveram acesso a essa carta e divulgaram a informação. Logo em seguida, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, negou que o país estivesse planejando a retirada dos militares americanos do Iraque.

"Não houve nenhuma decisão de deixar o Iraque", disse Esper. "Não sei o que é essa carta. Estamos tentando descobrir de onde vem, o que é. Mas não houve nenhuma decisão de deixar o Iraque, ponto final", completou.

O premiê iraquiano afirmou que irá esperar o esclarecimento de Washington antes de tomar alguma providência. A carta, que dizia respeitar a soberania iraquiana, foi emitida depois da decisão do parlamento do país em favor da saída de tropas estrangeiras.

A decisão do parlamento só entra em vigor, porém, se o primeiro-ministro confirmar. Mahdi deixou claro que apoia a medida, mas até o momento tem indicado que em vez de expulsar as tropas estrangeiras, prefere negociar com os países uma retirada coordenada.