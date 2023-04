Premiê ucraniano rejeita plano de paz de Lula e compara forças russas a "bandidos"

Apoie o 247

ICL

247 - O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, rejeitou o plano de paz do presidente Lula, que envolve a cessação de hostilidades imediatamente e negociações de paz envolvendo tanto ucranianos quanto russos, bem como um grupo de países neutros.

Shmyhal, falando em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (27), afirmou ser necessaário primeiro que as forças russas saiam da Ucrânia por completo, para que depois a coexistência pacífica entre os países possa ser discutida.

Esta vem sendo a posição da Ucrânia em relação a negociações de paz. Há também um impeditivo legal para negociações, uma vez que, em outubro do ano passado, o presidente Volodymyr Zelensky assinou um decreto proibindo conversações com Moscou. A Rússia, por sua vez, diz estar aberta a negociações, desde que elas reconheçam as "novas realidades territoriais", o que é inaceitável para Kiev e seus apoiadores da Otan.

"Também hoje reiterei várias vezes que em nossa fórmula de paz há um caminho claramente traçado para a paz como a entendemos: se um grupo de bandidos entra em seu apartamento querendo matar você, seus filhos e levar sua casa, você vem para discutir e assinar acordo com esses bandidos, talvez com a participação de seus vizinhos? Você vê isso como realista?", declarou Shmyhal durante a coletiva.

"Tenho a sensação de que você não concordaria em viver com esses bandidos e nos termos deles", acrescentou Shmyhal, enfatizando não ser possível "negociar com bandidos que te atacam", prosseguiu.

Para o premiê ucraniano, "antes de tudo, eles precisam sair de sua casa e depois talvez possamos discutir os princípios da coexistência pacífica".(Com Ansa).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.