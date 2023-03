Prêmio Nobel, Bialiatski é condenado a 10 anos de prisão em Belarus

Apoie o 247

LONDRES, 3 Mar (Reuters) - O vencedor do Prêmio Nobel da Paz e ativista de direitos humanos Ales Bialiatski foi condenado a 10 anos de prisão nesta sexta-feira por um tribunal em sua terra natal, Belarus, que o considerou culpado de financiar protestos em um julgamento condenado pela União Europeia como uma "farsa".

Bialiatski, de 60 anos, recebeu o prêmio Nobel em outubro por seu trabalho de promoção dos direitos humanos e da democracia em um país que o presidente Alexander Lukashenko, um fiel aliado da Rússia, governou com mão de ferro por quase 30 anos, prendendo violentamente seus oponentes ou obrigando-os a fugir.

Imagens do apertado tribunal de Minsk mostraram Bialiatski, co-fundador do grupo de direitos humanos Viasna (Primavera), parecendo sombrio, com as mãos algemadas atrás das costas, enquanto ele e seus co-réus assistiam aos procedimentos de uma gaiola no tribunal.

Bialiatski, que foi preso em 2021, e três co-réus foram acusados ​​de financiar protestos e contrabando de dinheiro. A agência de notícias estatal bielorrussa Belta confirmou que o tribunal proferiu longas sentenças de prisão para todos os homens, incluindo uma década de prisão para Bialiatski. Ele negou as acusações contra ele, dizendo que eram politicamente motivadas.

A líder da oposição bielorrussa exilada, Sviatlana Tsikhanouskaya, disse que Bialiatski e os outros três ativistas foram condenados injustamente, descrevendo o veredicto do tribunal como "terrível".

"Devemos fazer de tudo para lutar contra essa injustiça vergonhosa e libertá-los", disse ela no Twitter.

Os outros três homens condenados foram Valentin Stefanovich, condenado a nove anos, Vladimir Labkovich, que pegou sete anos, e Dmitry Solovyov, que pegou oito anos, mas não compareceu ao tribunal.

Josep Borrell, chefe de política externa da UE, disse que os homens foram submetidos a "julgamentos simulados" para tentar silenciá-los, uma tática que ele disse que falharia.

"Lukashenko não terá sucesso. Seu pedido de liberdade é alto, mesmo atrás das grades", disse Borrell em um comunicado.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, chamou o julgamento de "uma farsa".

"O regime de Minsk está lutando contra a sociedade civil com violência e prisão. Isso é uma desgraça diária tanto quanto o apoio de Lukashenko à guerra de Putin (na Ucrânia)", escreveu ela no Twitter.

Berit Reiss-Andersen, líder do Comitê Norueguês do Nobel, chamou a condenação de Bialiatski de uma "tragédia" politicamente motivada.

Falando em entrevista em Oslo , ela disse: "O caso, o veredicto contra ele, é uma tragédia para ele pessoalmente. Mas também mostra que o regime na Bielo-Rússia não tolera liberdade de expressão e oposição."

Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, disse em Genebra que o órgão das Nações Unidas estava perturbado com o julgamento e preocupado com "a falta de procedimentos de julgamento justos e acesso a um judiciário independente na Bielo-Rússia".

Isso, disse ela, coloca os defensores dos direitos humanos em risco de processos criminais por suas atividades legítimas.

No final de 2022, havia pelo menos 1.446 pessoas - incluindo 10 crianças - detidas, tendo enfrentado ou ainda enfrentando processos criminais, disse Shamdasani, sem dar mais detalhes.

Bialiatski, que também era um dissidente da era soviética, foi um dos mais proeminentes de centenas de bielorrussos que foram presos durante uma repressão a meses de protestos antigovernamentais que eclodiram no verão de 2020 e continuaram em 2021.

A Viasna, a organização que ele cofundou, assumiu um papel de liderança na prestação de assistência jurídica e financeira aos presos.

Manifestações em massa ocorreram depois que Lukashenko foi declarado vencedor das eleições presidenciais de 2020, um resultado que a oposição e os países ocidentais disseram ter sido fraudulento.

