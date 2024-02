Presidente Abbas apela à intervenção internacional imediata para pôr fim ao genocídio em Gaza

Apoie o 247

247 - O presidente palestino, Mahmoud Abbas, apelou na noite de quinta-feira (22), à intervenção internacional imediata para parar a guerra de genocídio israelita contra o povo palestino na Faixa de Gaza, informa a agência WAFA.

O Presidente condenou as políticas de matança e de ataques levadas a cabo pelas forças de ocupação israelitas e pelos colonos na Cisjordânia, incluindo Jerusalém. Ele também exigiu o fornecimento de alimentos e ajuda médica desesperadamente necessários à Faixa de Gaza, especialmente à região norte.

Ele apelou ainda para permitir que o Crescente Vermelho Palestino, a UNRWA e todas as organizações internacionais relevantes desempenhem os seus papéis sem obstáculos no meio da contínua agressão israelita ao povo palestino em Gaza.

Simultaneamente, o Presidente Abbas responsabilizou Israel pela propagação de doenças, epidemias e fome na Faixa de Gaza devido à sua prevenção da entrada de alimentos e ajuda médica. Reiterou a sua firme rejeição da deslocação dos palestinianos e da necessidade do regresso dos deslocados às suas casas.

Estas observações foram feitas quando o Presidente Abbas recebeu o Dr. Younis Al Khatib, Presidente do Crescente Vermelho Palestino, na sede presidencial em Ramallah, na noite de quinta-feira.

Durante a reunião, Al Khatib forneceu uma explicação detalhada dos últimos acontecimentos na Faixa de Gaza, destacando as condições difíceis e perigosas enfrentadas pelo povo palestiniano devido à agressão israelita em curso, bem como o obstáculo das equipas do Crescente Vermelho Palestinp por parte dos israelitas. forças de ocupação.

