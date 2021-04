Presidente argentino Alberto Fernández testa positivo para covid e se isola

"​Queria dizer que no final do dia de hoje [2], depois de apresentar uma febre de 37,3° e uma leve dor de cabeça, fiz um teste de antígeno, cujo resultado foi positivo", afirmou edit

Sputnik – Em comunicado em suas redes sociais, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, afirmou que testou positivo para o coronavírus.

Alberto Fernández disse que decidiu fazer o teste após apresentar febre e sintomas ligados à doença. Ele fez o teste de antígeno, feito por um cotonete que retira uma amostra do fluido do nariz e pode dar o resultado em minutos.

O teste de antígeno é um teste rápido capaz de detectar a proteína viral do SARS-CoV-2. Se o resultado for positivo, significa infecção viral ativa.

Dependendo da situação (no caso o tempo em que os sintomas aparecem no corpo), o médico pode recomendar um teste de PCR (de maior precisão) para confirmar o resultado definitivo do teste de antígeno. O presidente argentino confirmou que fará um exame de contraprova.

Fernández esclareceu que está "fisicamente bem" e também de bom humor. "Gostaria de ter terminado o meu aniversário sem esta notícia, também estou de bom humor. Agradeço de alma as tantas expressões de carinho que me deram hoje, relembrando o meu nascimento", comentou o presidente.

O argentino foi o primeiro presidente da América Latina a receber uma vacina contra a COVID-19. Ele foi imunizado com a Sputnik V, e recebeu no dia 21 de janeiro. Segundo o Clarín, o presidente já recebeu a segunda dose.

