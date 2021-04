Presidente chinês visita Universidade Tsinghua

247 - O presidente Xi Jinping visitou na segunda-feira (19) a Universidade Tsinghua. Na Academia de Arte e Design, O líder chinês visitou uma exposição especial sobre a celebração de aniversário da universidade, com informações sobre a criação e exibição de importantes temas e trabalhos de design.

No Laboratório de Imagem e Tecnologia Inteligente, ele assistiu a apresentações de pesquisas científicas e tecnológicas de vários temas e ouviu sobre pesquisas teóricas, avanços tecnológicos e as transformações de resultados de pesquisa do laboratório, informa a Rádio Internacional da China.

Em um ginásio, o presidente conversou com jogadores de basquete que estavam em treinamento, visitou a sala de honra esportiva e conheceu o desenvolvimento da educação física da universidade.

Durante a inspeção, Xi Jinping também participou de um seminário com representantes de professores e estudantes e fez um importante discurso. Ele enfatizou a importância de aderir ao objetivo de construir uma universidade de classe mundial com características chinesas e contribuir para a prosperidade do país, a revitalização nacional e a felicidade do povo.

