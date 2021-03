Presidente da Argentina telefona para Lula para celebrar anulação de condenações: "Justiça foi feita"

Alberto Fernández ligou para o ex-presidente Lula para comemorar o restabelecimento de seus direitos políticos. "As sentenças proferidas contra ele com o único propósito de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política foram revogadas", disse o presidente argentino pelo Twitter edit

247 - A decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, devolvendo os seus direitos políticos, já tem repercussão internacional.

Na tarde desta segunda-feira (8), o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que visitou Lula durante sua prisão em Curitiba, falou com Lula por telefone.

"Eu celebro que @LulaOficial foi reabilitado em todos os seus direitos políticos. As sentenças proferidas contra ele com o único propósito de persegui-lo e eliminá-lo da carreira política foram revogadas. Justiça foi feita!", disse Fernández pelo Twitter.

O presidente argentino @alferdez também ligou para o ex-presidente Lula há pouco, que aproveitou para agradecer a solidariedade sempre presente de Fernandez e do povo argentino. #equipeLula https://t.co/goZ2MaGQ0t — Lula (@LulaOficial) March 8, 2021





Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.