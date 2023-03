Presidente da Finlândia assina lei de adesão do país à Otan

Apoie o 247

HELSINQUE, 23 de março (Sputnik) - O presidente finlandês, Sauli Niinisto, assinou uma lei sobre a adesão do país à Otan durante uma reunião do governo na quinta-feira, conforme transmitido pela mídia nacional.



O parlamento finlandês aprovou o projeto de lei na quarta-feira. A assinatura de Niinisto finalizou a ratificação da candidatura do país à aliança a nível nacional.



Budapeste e Ancara sinalizaram que estão dispostos a ratificar a candidatura da Finlândia. No início de março, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que o parlamento do país havia iniciado o processo de ratificação da proposta de adesão da Finlândia à Otan. O protocolo de adesão da Finlândia à aliança, assinado por Erdogan, foi submetido à Presidência do parlamento turco.

