Presidente da Hungria renuncia ao cargo em meio a escândalo de pedofilia

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Sputnik - A presidente da Hungria, Katalin Éva Novák, renunciou neste sábado (10), após admitir que cometeu um erro ao conceder um perdão presidencial a um homem envolvido em um caso de pedofilia.

Nos últimos dias, o país eclodiu em indignação com a descoberta que, antes da visita do papa em abril de 2023, a presidente Novák concedeu um perdão presidencial ao ex-vice-diretor de um orfanato estatal.

continua após o anúncio

O homem foi condenado a mais de três anos de prisão em 2018 por ajudar a encobrir os crimes do diretor da instituição, que foi condenado a oito anos por abusar de pelo menos 10 crianças entre 2004 e 2016.

Desde então, a população e os partidos da oposição pedem pela renúncia de Novák. Na sexta-feira (9), inúmeros manifestantes se reuniram em frente ao Palácio Sándor, em Budapeste, sede da presidência, exigindo sua renúncia.

continua após o anúncio

"Hoje dirijo-me a você pela última vez como chefe de estado. Estou renunciando ao cargo de presidente da República”, disse Novák no canal de TV M1.

Novák é a primeira presidente mulher do país e uma aliada próxima do primeiro-ministro, Viktor Orbán. Ambos integram a fileira do maior partido Fidesz, o maior partido do país.

continua após o anúncio

Na quinta-feira, Orbán apresentou uma nova lei que proíbe os indultos presidenciais aos condenados por crimes contra crianças, uma clara reação às ações de Novák.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: