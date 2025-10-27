Presidente de Camarões é eleito para oitavo mandato em meio a onda de violência

247 - O presidente de Camarões, Paul Biya, garantiu nesta segunda-feira (27) um novo mandato, o seu oitavo, informou a agência Reuters. O governante que mais dura no cargo do planeta, Biya, de 92 anos, obteve 53,66% dos votos, contra 35,19% de seu antigo aliado, Issa Tchiroma Bakary, informou o Conselho Constitucional do país.

De acordo com a reportagem, o principal adversário, que também reivindicou a vitória, relatou tiros perto de sua casa. A agência Sputnik infromou que o Conselho Constitucional rejeitou todas as ações judiciais que contestavam os resultados das eleições.

De acordo com a Reuters, manifestantes entraram em confronto com as forças de segurança várias vezes na semana passada, depois que os resultados parciais sugeriram que Biya estava a caminho de vencer a votação, ocorrida no dia 12 de outubro.

Antes do anúncio oficial, a Al Jazeera informou que quatro pessoas foram mortas conforme aumentava a violência. Após a publicação dos resultados preliminares da contagem de votos nas redes sociais, manifestações eclodiram em todo o país.

A polícia prendeu pelo menos 20 pessoas, de acordo com a agência Sputnik.