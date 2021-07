Presidente de Cuba agradece solidariedade da Bolívia

247 - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, agradeceu nesta quinta-feira (29) ao seu colega boliviano, Luis Arce, por anunciar uma doação de seringas e alimentos para a ilha.

Em sua conta oficial no Twitter, o presidente cubano escreveu: "O amor é pago com amor", e confirmou que o povo boliviano pode sempre contar com a nação caribenha, informa a Prensa Latina.

Arce anunciou recentemente a aprovação de um decreto para enviar um avião com suprimentos, num momento em que Cuba enfrenta uma situação complexa devido à intensificação do bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos por quase seis décadas.

Também em um tweet, Arce disse: "Aprendemos de Cuba que a solidariedade é compartilhar o pouco que temos com aqueles que mais precisam".

