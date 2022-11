Presidente de Cuba se reúne com Dimitri Medvedev em Moscou

Como parte de sua visita oficial, o presidente cubano realizou um encontro com o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa edit

247 - O Primeiro Secretário do Comitê Central do Partido Comunista e Presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, foi recebido nesta segunda-feira (21) pelo Vice-Presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, Dimitri Medvedev, na residência Gorky, nos arredores da cidade de Moscou, informa o jornal Granma.

Medvedev agradeceu ao presidente cubano por vê-lo novamente aqui e qualificou como intensa esta visita de Díaz-Canel, na qual manterá, lembrou o líder russo, conversações com o presidente Putin, com autoridades do Parlamento e do Partido.

Essas consultas, destacou, são uma demonstração dos laços de amizade que nos unem há muitas décadas. Vivemos em um mundo complexo, sob fortes sanções, e Cuba para nós é um país com experiência nessas questões, afirmou.

As sanções contra Cuba e a Rússia, afirmou posteriormente, não podem desacelerar a cooperação econômica entre nossos países e os laços entre as partes.

No encontro - que durou pouco mais de meia hora, com a presença da imprensa nos primeiros minutos - Díaz-Canel expressou sua satisfação por estar na Rússia e agradeceu a Medvedev pela acolhida.

O Chefe de Estado cubano transmitiu um caloroso abraço do General do Exército, Raúl Castro Ruz, que guarda lembranças muito agradáveis ​​dos encontros com Medvedev, afirmou Díaz-Canel.

O presidente dise que este é um momento oportuno para visitar a Rússia, também em resposta ao convite do Presidente Putin para inaugurar o monumento erguido à memória do Comandante-em-Chefe, Fidel Castro Ruz.

Este é um momento acrescido de muitas complexidades para Cuba e para a Rússia, devido às sanções impostas. Diante desses desafios, é sempre bom trocar ideias e buscar formas de estreitar as relações econômicas e ampliar o diálogo político. O povo de Cuba e da Rússia sempre foi muito criativo, disse ele a esse respeito.

Sobre esta reunião, o Presidente comentou que significava dar continuidade às reuniões anteriores em Moscou e Havana. Vemos com grande satisfação, assinalou, uma nova visita sua a Cuba.

Este encontro, a que se seguiu um almoço de cortesia, insere-se no âmbito da visita do Presidente cubano à Rússia, um dos quatro países que integram o périplo Argélia, Turquia e também China.

Antes desta reunião, Díaz-Canel Bermúdez trocou com Guennadi Andreyevich Ziuganov, secretário-geral do Partido Comunista Russo; prestou homenagem aos soldados soviéticos caídos na Grande Guerra Patriótica; e visitou a sede do canal Russia Today.

