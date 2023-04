Presidente de Portugal sugere pedido de desculpas oficial pela escravidão

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, sugeriu que o país fizesse um pedido oficial de desculpas pela sua participação no tráfico de escravos durante o período colonial. A declaração foi dada durante a comemoração anual da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura portuguesa em 1974. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Sousa afirmou que, apesar de Portugal já ter pedido desculpas pela escravidão em outros momentos, é necessário que um pedido formal seja feito como um reconhecimento dos erros do passado e para que sejam feitas reparações aos povos que foram escravizados.

“Pedir desculpas às vezes é a coisa mais fácil de fazer. Você pede desculpas, vira as costas e o trabalho está feito”, apontou o presidente. O político também destacou que Portugal deveria assumir a responsabilidade para a construção de um futuro melhor.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.