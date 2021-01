Presidente de Portugal testa positivo para Covid-19, mas está assintomático

247 - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, testou positivo para Covid-19, em exame realizado nesta segunda-feira, 11. A informação foi informada pelo site da Presidência do país.

Ele está assintomático e fará isolamento social. “Cancelou toda a agenda para os próximos dias, a começar com sessão com os peritos no Infarmed e a audição dos Partidos Políticos previstas para amanhã [terça-feira, 12]”, informa o comunicado.

No dia 6 deste mês, o presidente português iniciou um isolamento preventivo contra a Covid-19 após ter entrado em contato com uma pessoa infectada pela doença.

