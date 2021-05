Presidente do Congresso da Venezuela denuncia relações entre Guaidó e governo colombiano

“Não são mais indícios, já são fatos comprovados”, diz Jorge Rodríguez sobre as ligações de Juan Guaidó com Iván Duque e a Operação Gideon que desencadeou atos terroristas contra a Venezuela edit

247 - O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (Congresso), Jorge Rodríguez, disse nesta segunda-feira (3), que as denúncias feitas por Caracas, antes, durante e depois da fracassada Operação Gideon, realizada há um ano contra seu país, não são mais especulações, mas "fatos comprovados. O chefe da Assembleia Nacional da Venezuela também lembrou que a tentativa de assassinato do presidente Maduro, perpetrado em 2018, está ligado a este fato.

“Já não são provas, já não são indícios, já são factos comprovados”, sublinhou Rodríguez numa coletiva de imprensa realizada em Caracas perante meios de comunicação nacionais e internacionais, e onde sublinhou que, embora as advertências do seu governo tenham sido rejeitadas “pela mídia convencional ", a verdade finalmente prevaleceu, informa a RT.

Rodríguez aproveitou a oportunidade para descrever a Operação Gideão como "a mais grave agressão mercenária, paramilitar, contra a integridade territorial da Venezuela ocorrida no último século e meio"; ação que, assegurou, foi concebida com o consentimento e cumplicidade do Governo da Colômbia, chefiado por Iván Duque.

A Operação Gideon ocorreu há um ano. Com ela, pretendia-se invadir a Venezuela para sequestrar e / ou assassinar o presidente Nicolás Maduro junto com outros membros dos poderes do Estado venezuelano. Rodríguez disse que após a captura na Colômbia de vários envolvidos nos episódios, finalmente todas as acusações da Venezuela foram confirmadas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.