Presidente do Irã diz que Estado Islâmico massacra inocentes como seus “mestres sionistas”

247 - O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, afirma que o grupo terrorista Estado Islâmico, criado pelos EUA e Israel, mata mulheres e crianças tal como os sionistas fazem na Faixa de Gaza, informa o canal iraniano Hispan TV.

“Este grupo, criado pelos Estados Unidos e pelo regime sionista, tal como os sionistas em Gaza, está a massacrar mulheres e crianças inocentes”, repudiou Ebrahim Raisi durante uma reunião com o presidente da Assembleia Nacional do Tajiquistão, Rustam Emomali. em Teerã, capital iraniana, nesta segunda-feira (9).

As declarações do presidente iraniano surgem depois de o grupo terrorista Estado Islâmico ter realizado um duplo ataque terrorista na cidade iraniana de Kerman (sul), em 3 de janeiro, matando 91 pessoas e ferindo outras centenas, num evento em memória do quarto aniversário do martírio do general Qasem Soleimani em um ataque dos EUA no Iraque.

Raisi destacou a necessidade de uma ação coletiva de todos os países da região para combater grupos terroristas como o Estado Islâmico, que é promovido pelos Estados Unidos e Israel. O presidente do Irã reitera que os responsáveis ​​pelo duplo em Kerman serão punidos.

