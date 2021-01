Presidente do México oferece asilo político a Julian Assange

Manuel López Obrador, anunciou que seu governo oferecerá asilo político ao fundador do WikiLeaks, cuja extradição para os Estados Unidos foi rejeitada nesta segunda-feira (4) por um juiz britânico edit

TeleSur - O chanceler Marcelo Ebrard vai discutir com o Reino Unido a possibilidade de Julian Assange ser libertado.

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou que seu governo oferecerá asilo político ao fundador do WikiLeaks, cuja extradição para os Estados Unidos foi rejeitada nesta segunda-feira (4) por um juiz britânico.

Na conferência matinal, o presidente disse que pedirá ao chanceler Marcelo Ebrard que avalie com o Reino Unido “a possibilidade do senhor Assange ser libertado e do México lhe oferecer asilo político”.

“Saúdo” a decisão britânica, disse o presidente. “Eu acho que é um triunfo da justiça.”

Inscreva-se na TV 247, seja membro, e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais