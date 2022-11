Presidente eleito Lula participa nesta semana da COP27 no Egito

Agenda de Lula na Conferência do Clima inclui evento com governadores da Amazônia Legal e encontro com a sociedade civil edit

247 - O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participa, nas próximas quarta (16) e quinta-feira (17), da COP27 das Nações Unidas, a Conferência Mundial para deter e lidar com as consequências da mudanças climáticas.

Na quarta-feira (16), Lula participa, às 11 horas (horário local do Egito) do evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, junto com os governadores Antônio Waldez Góes da Silva, do Amapá, Gladson de Lima Cameli, do Acre, Mauro Mendes, do Mato Grosso, Helder Barbalho, do Pará, Wanderlei Barbosa , do Tocantins, e Marcos Rocha, de Rondônia.

Às 17h15 (hora local), Lula faz seu pronunciamento na COP27, na área da ONU (Blue Zone).

Na quinta-feira (17), às 10 horas (hora local), Lula se encontra com representantes da sociedade civil brasileira, no Brazil Hub, e, às 15 horas (hora local), com o Fórum Internacional dos Povos Indígenas/Fórum dos Povos sobre Mudança Climática.

Na sexta-feira, Lula segue para Portugal, onde tem encontro com autoridades portuguesas e de onde retornará, no fim de semana, para o Brasil.

