Apoie o 247

ICL

TASS - O atual presidente da Ossétia do Sul, Anatoly Bibilov, reconheceu sua derrota no segundo turno das eleições presidenciais de domingo.



"Acho que as eleições são válidas. Felicito Alan Gagloyev e desejo-lhe todo o sucesso", disse ele a jornalistas.



O segundo turno da eleição presidencial foi realizado na Ossétia do Sul no domingo. O presidente em exercício, Anatoly Bibilov, e o líder do partido político Nykhas, Alan Gagloyev, disputam o cargo presidencial. O candidato vencedor tem que obter uma maioria simples de votos.



A participação dos eleitores foi de 68,2% às 20:00, horário de Moscou, quando as assembleias de voto foram fechadas. De acordo com os resultados da contagem de 18% dos protocolos das assembleias de voto distritais, Gagloyev está ganhando 59,21% dos votos, enquanto Bibilov tem 37%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE