Presidente iraniano fará visita histórica à Síria

247 - Como parte da visita de dois dias, o presidente iraniano manterá reuniões com seu homólogo Bashar Al-Assad.

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, fará uma visita oficial à Síria na próxima quarta-feira (3), a primeira de um chefe de Estado persa desde o início do conflito armado na nação árabe.

De acordo com a mídia estatal persa, no âmbito da visita de dois dias, o presidente iraniano manterá reuniões com seu homólogo Bashar Al-Assad para fortalecer a cooperação estratégica bilateral.

Nesse sentido, Raisí, que aceitou o convite do seu homólogo sírio, vai chefiar uma delegação política e econômica, que também se reunirá com outras autoridades.

A aliança entre esses países é de grande importância dadas as sanções impostas pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, que continuam mantendo presença militar na Síria.

Na semana passada, o primeiro-ministro sírio, Hussein Arnous, reuniu-se com o presidente sírio, quando discutiram, entre outros assuntos, as novas perspetivas de cooperação econômica.

Nesse sentido, as partes se manifestaram a favor do desenvolvimento das relações comerciais e econômicas, especialmente nos setores de energia, comunicações e turismo.

