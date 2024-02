Presidente palestino envia cartas a autoridades internacionais rechaçando propostas de Netanyahu para a administração de Gaza

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em uma série de cartas enviadas na quarta-feira (28), a chefes de estado, primeiros-ministros e líderes de organizações sociais e sindicatos, o presidente palestino, Mahmoud Abbas, afirmou a rejeição inequívoca do Estado da Palestina aos princípios declarados pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para "o dia após a guerra" na Faixa de Gaza, informa a WAFA.

O presidente Abbas alertou contra as perigosas implicações dos princípios de Netanyahu, que desafiam posturas internacionais e esforços para alcançar um cessar-fogo, e que pedem uma retirada completa de Israel de Gaza e um aumento na ajuda humanitária, incluindo alimentos, assistência médica e necessidades essenciais.

continua após o anúncio

Em suas cartas, o presidente pediu uma intervenção internacional urgente para deter a guerra de fome de Israel em Gaza - exacerbada pela disseminação de epidemias - e para fornecer abrigo para mais de 1,8 milhão de palestinos deslocados, garantindo seu retorno às suas casas, especialmente no norte da Faixa de Gaza.

Ele também pediu uma intervenção internacional urgente para reabrir os hospitais e escolas no enclave devastado pela guerra, um movimento que o presidente disse necessitar do contínuo trabalho e financiamento da Agência de Socorro e Obras das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA) para cumprir seu mandato.

continua após o anúncio

O presidente Abbas afirmou: "O plano de Netanyahu para o dia seguinte, incluindo o anúncio da construção de milhares de novas unidades habitacionais nos assentamentos, reflete as políticas declaradas de seu governo que negam ao povo palestino e insistem em impor a soberania israelense sobre toda a terra, desde o Mar Mediterrâneo até o Rio Jordão."

Ele acrescentou que "o objetivo deste governo israelense extremista não é apenas minar as chances de alcançar a paz com base em uma solução de dois estados, mas também intensificar as campanhas de limpeza étnica e o deslocamento de palestinos tanto da Faixa de Gaza quanto da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, além de atacar a identidade, caráter e locais sagrados de Jerusalém." O Presidente alertou que isso poderia levar a um "resultado potencialmente explosivo."

continua após o anúncio

"Gaza é uma parte integral do Estado da Palestina, e estamos prontos para tomar as medidas necessárias para assumir responsabilidades de governo em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Estamos também prontos para trabalhar na estabelecimento de segurança, paz e estabilidade na região dentro do quadro de um plano de paz abrangente," afirmou o presidente Abbas.

Ele pediu o apoio contínuo para a busca da Palestina pela plena adesão à ONU por meio de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, convocando a realização de uma conferência internacional de paz para adotar um plano de paz abrangente com garantias internacionais e um cronograma para implementar o fim da ocupação israelense da terra da Palestina, com Jerusalém como sua capital, com base nas fronteiras de 1967.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: