Presidente polonês diz que Ucrânia não terá a Crimeia de volta e é atacado pelo Ocidente

Varsóvia, 3 de fevereiro (Reuters) – O presidente da Polônia declarou no sábado que sempre apoiou inabalavelmente a Ucrânia, após receber fortes críticas por afirmar que não tinha certeza se Kiev seria capaz de recuperar o controle da Crimeia ocupada pela Rússia. Varsóvia tem sido um dos mais firmes apoiadores de Kiev desde a invasão russa de fevereiro de 2022 e afirmou que a Ucrânia deve recuperar o controle de todo o seu território para deter Moscou de mais agressões.

O presidente Andrzej Duda reiterou essa posição durante uma entrevista no canal do YouTube Kanal Zero, na sexta-feira à noite. No entanto, ao ser questionado se acreditava que a Ucrânia realmente poderia retomar a Crimeia, ele disse: "É difícil para mim responder a essa pergunta". "Eu não sei se (a Ucrânia) vai recuperar a Crimeia, mas acredito que vai recuperar Donetsk e Luhansk", disse ele. Ele disse que a península da Crimeia, que a Rússia tomou em 2014, oito anos antes de lançar sua invasão em grande escala, "é um lugar especial... também por razões históricas. Porque, na verdade, se olharmos historicamente, esteve nas mãos da Rússia na maior parte do tempo".

Partes das regiões de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia, também foram tomadas por forças apoiadas por Moscou em 2014 e estiveram em combate durante o curso da guerra atual, ao contrário da Crimeia. A Ucrânia prometeu recuperar cada centímetro de seu território, incluindo a Crimeia, na guerra com a Rússia. O embaixador da Ucrânia na Polônia, Vasyl Zvarych, escreveu no X no sábado que "a Crimeia é da Ucrânia: é e continuará sendo assim". O ministro das Relações Exteriores polonês, Radoslaw Sikorski, membro da nova coalizão governante pró-europeia que esteve em desacordo com o nacionalista Duda, disse que Varsóvia "reconhece a independência da Ucrânia dentro de suas fronteiras estabelecidas internacionalmente".

"OMBRO A OMBRO"

No sábado, Duda tentou dissipar a polêmica sobre suas declarações de sexta-feira, afirmando em uma postagem no X que suas "ações e posição contra a brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia têm sido e são claras desde o primeiro dia". Ele acrescentou: "O ataque da Rússia à Ucrânia e a ocupação dos territórios internacionalmente reconhecidos da Ucrânia, incluindo a Crimeia, são crimes... Todos nós estamos ombro a ombro por uma Ucrânia livre, soberana e independente contra a agressão e o imperialismo brutal!"

As declarações anteriores de Duda foram duramente criticadas por parlamentares da coalizão governante pró-europeia da Polônia. Ele é aliado do partido nacionalista Lei e Justiça (PiS), que perdeu o poder em dezembro após não conseguir construir uma coalizão após a perda de sua maioria em uma eleição em outubro.

"Gostaria de lembrar ao Sr. Duda que existem cidades em nosso país que, em sua história, pertenceram à Polônia por menos tempo do que a outro país", escreveu no X o parlamentar Roman Giertych, do maior agrupamento do governo, Coalizão Cívica (KO).

"Que declaração incrivelmente estúpida!", disse o parlamentar do PiS, Radoslaw Fogiel, sobre as críticas às palavras de Duda. "Ele respondeu diretamente à pergunta sobre a Ucrânia recuperar a Crimeia dizendo que não sabia", escreveu Fogiel no X.

