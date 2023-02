Presidente turco declara uma semana de luto nacional após terremoto

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou luto nacional de sete dias por conta do terremoto de magnitude 7,8 que deixou cerca de 3,8 mil pessoas mortas e mais de 17 mil feridos na Turquia e na Síria, Sudoeste da Ásia. Em território turco, 2.379 morreram e mais de 14 mil ficaram feridas, apontou o último balanço do governo. Na Síria são pelo menos 1.444 mortos e 3.411 feridos, informaram autoridades do governo.

Horas após o primeiro terremoto, um tremor secundário de magnitude 7,6 atingiu o sudeste turco, a quatro quilômetros ao sul da cidade de Ekinozu, em Kahramanmaras, região mais atingida pelo primeiro terremoto.

"Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras", disse o comunicado emitido pelo Erdogan.

As aulas na Turquia foram suspensas até 13 de fevereiro.

De acordo com o presidente turco, o terremoto foi o mais letal desde 1939, quando cerca de 33 mil pessoas morreram. Mas em 1999 outro tremor de terra matou ao menos 17 mil pessoas.

A ONG italiana Still I Rise destacou a gravidade do terremoto.

O governo do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ofereceu ajuda aos dois países.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.