Preso, ex-presidente sul-africano Zuma é hospitalizado

Por Olivia Kumwenda-Mtambo (Reuters) - Jacob Zuma, o ex-presidente da África do Sul que está preso atualmente, foi internado em um hospital para ficar sob observação médica nesta sexta-feira, disse o Departamento de Serviços Correcionais do governo.

Zuma está detido na prisão de Estcourt, na província de Kwa-Zulu Natal, desde que se entregou no dia 7 de julho para cumprir uma pena de 15 meses por desacato ao tribunal. Seu encarceramento provocou o pior surto de violência no país em anos.

Embora tenha confirmado sua hospitalização, a fundação de Zuma disse se tratar de um check-up médico de rotina.

"Não há motivo para estar alarmado... ainda", tuitou a fundação.

Mais cedo, os Serviços Correcionais disseram em um comunicado que uma observação de rotina na prisão levou as autoridades a levarem Zuma a um hospital externo para exames adicionais.

"Todos que estão detidos, incluindo todo prisioneiro condenado, têm direito a condições de detenção que sejam condizentes com a dignidade humana, incluindo... tratamento médico", informou o comunicado.

O texto acrescentou que, por ele ser um ex-presidente, os cuidados de saúde de Zuma exigem o envolvimento dos Serviços de Saúde Militares sul-africanos.

Zuma, de 79 anos, foi preso por desafiar uma ordem do Tribunal Constitucional para fornecer indícios para um inquérito que investiga corrupção no alto escalão durante seus nove anos no poder, encerrados em 2018.

