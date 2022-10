Pressionado por EUA e UE na ONU, Brasil vota contra anexação de regiões da Ucrânia pela Rússia

Apoie o 247

247 - O Brasil votou nesta quarta-feira (12) favorável a uma resolução que condena a decisão do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de anexar as regiões ucranianas de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk ao território russo, após referendo realizado nas cidades. O texto foi votado na Assembleia Geral da ONU, e contou com 143 votos a favor, cinco contra, 35 abstenções.

A resolução foi promovida pelo governo do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, com apoio da União Europeia (UE), Estados Unidos e vários outros países. O Brasil se absteve em várias oportunidades de condenar a operação da Rússia na Ucrânia. Na última delas, sexta-feira passada, o governo Bolsonaro se absteve numa votação no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a criação de uma relatoria especial para vigiar repressão a opositores do regime de Putin.

Segundo o jornal O Globo, o embaixador João Genésio de Almeida Filho justificou o voto do Brasil. "Como afirmamos recentemente no Conselho de Segurança, o Brasil não acredita que as populações em áreas de conflito possam expressar livremente sua opinião por meio de referendos. Os seus resultados não constituem uma expressão válida da sua vontade e não podem ser considerados legítimos", afirmou.

O embaixador afirmou, ainda, que o Brasil decidiu votar a favor da resolução por que "defendemos o princípio da integridade territorial da Ucrânia, como de todos os estados membros. O direito internacional e a Carta da ONU devem ser respeitados e preservados".

Num dos trechos mais fortes da resolução, é exigido da Rússia que "reverta imediata e incondicionalmente suas decisões em 21 de fevereiro de 2022 e 29 de setembro de 2022 relacionadas ao status de certas áreas das regiões de Kherson, Zaporíjia, Donetsk e Luhansk da Ucrânia, pois são uma violação da integridade territorial e soberania da Ucrânia e incompatível com os princípios da Carta; e retirar imediata, completa e incondicionalmente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

