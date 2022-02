Prestes a receber Bolsonaro, Orbán tem pior derrota por ataque à democracia

Apoie o 247

247 - Às vésperas da chegada de Jair Bolsonaro para uma visita ao primeiro-ministro de extrema-direita, Viktor Orbán, em Budapeste, a Hungria sofre sua pior derrota nos tribunais da Europa. Nesta quarta-feira, o Tribunal de Justiça Europeu autorizou a União Europeia a congelar o repasse de recursos para países que não cumprem com as regras do estado de direito e que minem a independência da Justiça, informa o jornalista Jamil Chade no UOL.

Hungria e Polônia tinham entrado com uma ação para impedir que essa suspensão de pagamentos ocorresse, o que poderia levar ao congelamento de bilhões de euros. Orbán já acusou Bruxelas de estar promovendo uma "jihad" contra seu governo, enquanto ele passou os últimos doze anos desmontando o estado de direito, censurando jornais, controlando o parlamento e a Justiça. Agora, a corte permitiu que a UE tenha mecanismos para punir esse comportamento, com graves consequências financeiras.

Bolsonaro desembarca na quinta-feira em Budapeste, com a esperança de usar a viagem para mandar um recado para sua base mais radical de que o projeto estabelecido por Orbán é considerado como um modelo também para o Brasil. Na Europa, porém, ele passa a viver uma situação de pária.