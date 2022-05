Primeiro-ministro da França renuncia ao cargo e Macron deverá apresentar novo indicado nesta segunda-feira

Saída de Jean Castex abre espaço para que a atual ministra do Trabalho e identificada com a ala social-democrata do macronismo, Élisabeth Borne, assuma o cargo edit

247 - O primeiro-ministro da França, Jean Castex, apresentou ao presidente Emmanuel Macron sua renúncia ao cargo nesta segunda-feira (16) , de acordo com a mídia francesa. A saída de Castex abriu espaço para as especulações de que uma mulher deverá ocupar o cargo nas próximas horas.

De acordo com o jornal El País, a atual ministra do Trabalho e identificada com a ala social-democrata do macronismo, Élisabeth Borne, lidera as apostas para liderar a composição do novo gabinete.

Caso os rumores sejam confirmados, ela seria a segunda mulher a liderar o governo na história da França e a primeira a ocupar o cargo em 30 anos.

