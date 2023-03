Primeiro-ministro de Cingapura exalta prosperidade chinesa

Segundo Lee Hsien Loong, espera-se que a China permaneça próspera e continue desenvolvendo as relações mutuamente benéficas com outros países edit

Rádio Internacional da China - O primeiro-ministro de Cingapura, Lee Hsien Loong, concedeu recentemente uma entrevista exclusiva ao Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês).

Segundo Lee Hsien Loong, espera-se que a China avance na direção que estabeleceu, permaneça próspera e continue desenvolvendo as relações mutuamente benéficas com os países do mundo, especialmente com os países asiáticos, incluindo Cingapura.

Lee Hsien Loong afirmou que a cooperação entre os dois países é ampla e abrange muitos campos. Os dois países realizaram projetos de cooperação entre governos, tais como o projeto do Parque Industrial de Suzhou, a Eco-Cidade de Tianjin e o Novo Corredor Internacional de Comércio Terra-Mar.

Em relação ao Cinturão e Rota, o primeiro-ministro acredita que é uma boa iniciativa proposta pela China. A China está se desenvolvendo e prosperando, e a sua posição no mundo está se tornando cada vez mais importante. A iniciativa do Cinturão e Rota é uma maneira da China de contribuir para o desenvolvimento regional. A iniciativa foi bem recebida por toda a região, pois a China pode construir infraestrutura, fornecer financiamento e desenvolver relações econômicas e comerciais com os países da região e, ao mesmo tempo, a iniciativa ajuda a China a se integrar a essa rede regional de cooperação, a qual é mutuamente benéfica. “A China é a maior economia da nossa região, e é importante estabelecer uma relação aberta, sustentável e mutuamente benéfica com a China”, acrescentou Lee Hsien Loong.

O primeiro-ministro de Cingapura declarou que não há dúvida de que o desenvolvimento chinês trouxe grandes benefícios para o Sudeste Asiático. Cingapura atribui grande importância à sua relação comercial com a China e esclareceu o importante papel de construir relações com a China na manutenção da paz, estabilidade e prosperidade no mundo e na região. Espera-se que, através de tal declaração, possa levar os países a trabalharem em conjunto para aproveitar as oportunidades e evitar riscos, disse o primeiro-ministro.

