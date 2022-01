Primeiro-ministro do Canadá se esconde após protestos de caminhoneiros contra vacina obrigatória

Apoie o 247

ICL

247 – "Em meio a uma onda de protestos contra a obrigatoriedade vacinal para caminhoneiros que fazem viagens transnacionais, o primeiro-ministro do Canadá Justin Trudeau e sua família deixaram a casa onde vivem em Ottawa para um destino não revelado, aponta reportagem da rede de TV CBC. Segundo a reportagem, a medida foi tomada por preocupações quanto a segurança do líder máximo do país, já que milhares de caminhoneiros estão chegando à capital canadense", aponta reportagem do Uol .

"De acordo com a nova regra do país, caminhoneiros canadenses não vacinados terão que fazer uma quarentena ao voltar ao país após fazerem fretes transnacionais. Cerca de 90% dos caminhoneiros transfronteiriços do Canadá e 77% da população do país estão totalmente imunizados. O gabinete do primeiro-ministro disse que não informará a localização de Trudeau por razões de segurança", aponta ainda a reportagem.

Canada isn’t going to take more lockdowns and COVID restrictions.



Ottawa today👇🏼pic.twitter.com/48V0ib862O PUBLICIDADE January 30, 2022

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE