Primeiro-ministro do Sri Lanka renuncia em meio a crise

Reuters - O primeiro-ministro do Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, renunciou na segunda-feira para abrir caminho para um governo de unidade tentar encontrar uma saída para a pior crise econômica da história do país, enquanto os manifestantes disseram que também queriam que seu irmão deixasse o cargo de presidente.

Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro disse que o político veterano de 76 anos renunciou.



"Alguns momentos atrás, o primeiro-ministro Mahinda Rajapaksa enviou sua carta de renúncia ao presidente Gotabaya Rajapaksa", disse o comunicado.



Na carta, cuja cópia foi vista pela Reuters, o primeiro-ministro disse que estava deixando o cargo para ajudar a formar um governo interino de unidade.



“Várias partes interessadas indicaram que a melhor solução para a crise atual é a formação de um governo interino de todos os partidos”, dizia a carta.



“Portanto, apresentei minha demissão para que os próximos passos possam ser dados de acordo com a Constituição.”



Sua partida ocorreu durante um dia de caos e violência que culminou na imposição de um toque de recolher pela polícia em todo o país.

O confronto começou com centenas de apoiadores do partido no poder reunindo-se do lado de fora da residência oficial do primeiro-ministro antes de marchar para um local de protesto antigoverno do lado de fora do escritório presidencial.



A polícia formou uma fila com antecedência na estrada principal que leva ao local, mas fez pouco para impedir que manifestantes pró-governo avançassem, de acordo com uma testemunha da Reuters.



Apoiadores pró-governo, alguns armados com barras de ferro, atacaram manifestantes antigovernamentais na aldeia de tendas “Gota Go Gama”, que surgiu no mês passado e se tornou o foco de protestos em todo o país.



A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água para interromper o confronto, o primeiro entre apoiadores pró e antigoverno desde que os protestos começaram no final de março.

Pelo menos nove pessoas foram levadas ao Hospital Nacional de Colombo para tratamento relacionado a ferimentos ou inalação de gás lacrimogêneo, disse um funcionário do hospital, que não quis ser identificado.



"Este é um protesto pacífico", disse Pasindu Senanayaka, um manifestante antigoverno à Reuters. “Eles atacaram Gota Go Gama e incendiaram nossas barracas.”



“Estamos indefesos agora, estamos implorando por ajuda”, disse Senanayaka, enquanto a fumaça preta saía de uma barraca em chamas próxima e partes do acampamento de protesto estavam em desordem.



Dezenas de tropas paramilitares com escudos anti-motim e capacetes foram mobilizados para manter os dois grupos separados após os confrontos iniciais. O Exército disse que também enviou soldados para a área.



“Condenamos veementemente os atos violentos praticados por aqueles que incitam e participam, independentemente de lealdades políticas”, disse o presidente Rajapaksa em um tuíte. “A violência não resolverá os problemas atuais.”

Crise

Atingido duramente pela pandemia, aumento dos preços do petróleo e cortes de impostos, o Sri Lanka tem apenas US$ 50 milhões em reservas externas utilizáveis, disse o ministro das Finanças, Ali Sabry, na semana passada.



O governo abordou o Fundo Monetário Internacional para um resgate e iniciará uma cúpula virtual na segunda-feira com funcionários do FMI com o objetivo de garantir assistência de emergência.



Enfrentando crescentes protestos contra o governo, o governo de Rajapaksa na semana passada declarou estado de emergência pela segunda vez em cinco semanas, mas o descontentamento público tem fervido.



Longas filas para o gás de cozinha nos últimos dias frequentemente se transformaram em protestos improvisados ​​quando consumidores frustrados bloquearam as estradas. As empresas de energia domésticas disseram que estão com poucos estoques de gás liquefeito de petróleo usado principalmente para cozinhar.



O Sri Lanka precisa de pelo menos 40.000 toneladas de gás por mês, e a conta mensal de importação seria de US$ 40 milhões a preços atuais.



“Somos uma nação falida”, disse W.H.K Wegapitiya, presidente da Laugfs Gas, uma das duas principais fornecedoras de gás do país.



“Os bancos não têm dólares suficientes para abrirmos linhas de crédito e não podemos ir ao mercado negro. Estamos lutando para manter nossos negócios à tona.”

