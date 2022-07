Primeiro-ministro do Sri Lanka promete renunciar após multidão invadir palácio presidencial (vídeos)

Apoie o 247

Sputnik - O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, disse que está pronto para deixar o cargo e dar lugar a um "governo de todos os partidos", relata a agência de notícias do país Newswire, neste sábado (9), citando o gabinete da autoridade.

Mais cedo neste sábado (9), milhares de pessoas invadiram o palácio oficial do presidente do país, Gotabaya Rajapaksa, e outros prédios do governo, em Colombo. O país vive uma crise econômica, com a escalada dos preços dos combustíveis, e vive protestos há alguns meses.

"O primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe disse aos líderes do partido que está pronto para deixar o cargo de primeiro-ministro e abrir caminho para um governo de todos os partidos. Ele diz que está tomando essa decisão devido ao fato de que a distribuição de combustível em toda a ilha deve ser retomada nesta semana", disse o gabinete em nota oficial, conforme a agência Newswire.

BREAKING: Sri Lanka protestors have stormed the presidential palace pic.twitter.com/wMLTBymtot — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 9, 2022

Os manifestantes, porém, pedem a renúncia também do presidente. Segundo fontes do Ministério da Defesa, Rajapaksa já não estava na residência oficial desde sexta-feira (8), por motivos de segurança. De acordo com a mídia local, ele pode ter deixado o Sri Lanka de avião.

Militares e policiais tentaram impedir que a invasão dos edifícios, mas não conseguiram, e os manifestantes arrombaram os portões dos prédios do governo. Além da residência presidencial, eles entraram na secretaria presidencial e no Ministério das Finanças.

Sri Lanka… the insurrection is complete with a swim in the presidential pool pic.twitter.com/ZcA7XN53cu — Pelham (@Resist_05) July 9, 2022

Autoridades médicas cingalesas informaram que ao menos 40 pessoas ficaram feridas como resultado dos protestos, incluindo dois policiais.

O Sri Lanka vive uma das piores crises econômicas após sua independência, em 1948. Atualmente, a dívida externa do país está estimada em US$ 51 bilhões (R$ 268 bilhões).

Desde a pandemia de coronavírus, com impactos no setor de turismo, importante fonte de receitas, o governo do Sri Lanka foi perdendo a capacidade de importar combustíveis.

Além disso, há escassez de alimentos, medicamentos e gás, entre outras necessidades básicas. Muitas regiões do país têm enfrentado ainda constantes quedas de energia.

