Primeiro navio com grãos da Ucrânia partiu de Odessa depois de acordo com a Rússia

247 - Um navio transportando grãos deixou o porto ucraniano de Odessa para os mercados estrangeiros nesta segunda-feira (1º) sob um acordo de passagem segura, disse um ministro ucraniano, referindo-se à primeira partida desde que o conflito com a Rússia resultou no bloqueio do transporte através do Mar Negro há cinco meses, informa a Reuters.

A viagem foi possível depois que a Turquia e as Nações Unidas intermediaram um acordo de exportação de grãos e fertilizantes entre a Rússia e a Ucrânia no mês passado.

Rússia e Ucrânia respondem por quase um terço das exportações globais de trigo. Mas as sanções ocidentais à Rússia e os combates ao longo da costa leste da Ucrânia impediram que os navios de grãos deixassem os portos com segurança.

O acordo visa permitir a passagem segura para embarques de grãos dentro e fora de Chornomorsk, Odessa e do porto de Pivdennyi.

Autoridades presidenciais ucranianas disseram que 17 navios estavam ancorados nos portos ucranianos do Mar Negro com quase 600.000 toneladas de carga. Destes, 16 navios detinham grãos ucranianos com um total de cerca de 580.000 toneladas.

Moscou negou a responsabilidade pela crise alimentar, culpando as sanções ocidentais pela desaceleração das exportações e a Ucrânia pela mineração nas proximidades de seus portos.

