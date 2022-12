Primeiro voo espacial tripulado da Índia será lançado no final de 2024

Apoie o 247

TV BRICS - O primeiro voo espacial tripulado da Índia, Gaganyan, será lançado no quarto trimestre de 2024, anunciou o ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, Jitendra Singh, na Câmara Baixa do Parlamento.



O ministro disse que dois voos haviam sido planejados anteriormente para demonstrar o funcionamento do sistema de extração da tripulação e paraquedas sob várias condições.



Um voo não tripulado está previsto para o último trimestre do próximo ano, seguido de outro no segundo trimestre de 2024, com um robô feminino chamado Vyommitra.



Ele carregará um software que simula funções metabólicas básicas e monitora mudanças no ritmo cardíaco, pressão sanguínea e outros parâmetros.



Singh disse que os futuros vyomanauts (vyoma em sânscrito significa espaço ou céu) da missão Gaganyaan estão passando por um treinamento especial em um centro de treinamento em Bengaluru, a capital estadual de Karnataka.



A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) planeja lançar três vyomanauts em uma órbita de 400 km durante três dias para realizar experimentos científicos.



ISRO também está trabalhando no Chandrayaan-3, que está programado para fazer outro desembarque lunar no Pólo Sul em junho de 2023.



Enquanto isso, o porto espacial de Sriharikota, uma ilha barreira ao largo da costa de Andhra Pradesh, aguarda os vyomanauts da missão Gaganyaan (Hindi para nave espacial).



Eles se juntarão à lista aberta pela União Soviética em 1961, agora representada pela Rússia, e continuada pelos Estados Unidos e China como os únicos países a terem enviado missões tripuladas para o espaço. O anúncio foi feito com referência ao diário Prensa Latina, o parceiro da rede TV BRICS.

